Ağrı'da 100. yıl etkinliklerinde Türk bayraklı kortej yürüyüşü yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ağrı'da il oluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında kent merkezinde kortej yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda vatandaş, Türk bayrakları eşliğinde yürüyerek kentin 100 yıllık geçmişini kutladı.
Ağrı'nın il oluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, kentin 100 yıllık geçmişi kutlandı.
Ağrı'nın il oluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Bir araya gelen katılımcılar, kent merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşte Türk bayrakları eşliğinde ilerledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı