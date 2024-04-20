Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki gün boyunca ağaçta mahsur kalan yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde asırlık ağaca tırmanan yavru Kedi, 2 gün boyunca mahsur kaldı. Yavru kediyi indirmek isteyen vatandaşlar, çabalarında başarısız olunca durumu itfaiyeye bildirdi. Cumhuriyet Meydanında bulunan park içindeki ağaçtaki Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde bulunduğu yerden kurtarıldı. Ağaçtan indirilen kedi sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı anlaşılması üzerine yaşam alanına bırakıldı.