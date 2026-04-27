Ağaçta asılı kalan leylek kurtarıldı

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Üçkuyu köyünde ayağı ağaca takılarak mahsur kalan bir leylek, vatandaşların dikkati sayesinde fark edilince adeta seferberlik başlatıldı.

Köy kırsalında ağaçta asılı halde çırpınan leyleği gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen MEDAŞ Kalaba ekipleri ile köy halkı, zamanla yarışarak talihsiz hayvanı kurtarmak için harekete geçti. Ekiplerin dikkatli müdahalesi ve köylülerin desteğiyle leylek bulunduğu yerden zarar görmeden indirildi. İlk kontrollerde ayağında kırık olduğu belirlenen leylek, tedavi altına alınmak üzere Üçkuyu köyü muhtarı Ercan Güven aracılığıyla Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, leyleğin gerekli tedavi ve kontrollerinin yapılacağını, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacağını açıkladı. Köy halkının ve ekiplerin örnek davranışı ise çevrede büyük takdir topladı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü

Okulları adam etmek için kafa patlatılan süreçte gelen görüntüye bakın
Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar

Milyonlarca Fener taraftarını delirten görüntü

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday