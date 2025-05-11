Afyonkarahisar Valisi, Frig Vadisi'nde Tarihi Zenginlikleri Tanıttı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu üyelerine Frig Vadisi'ni gezdirdi.

Tarihi Frig Vadisi'nin kalbinde yer alan Ayazini Köyü, kaya mezarları, sığınaklar, kiliseler ve oyma kaya yapılarıyla ziyaretçilerine adeta bir açık hava müzesi sunuyor. Ziyaret sırasında heyet, Frigler dönemine ait bu eşsiz yapıları yerinde inceledi ve bölgenin mistik atmosferinde tarihle iç içe bir yolculuğa çıktı.

Vali Yiğitbaşı, misafirlerine Afyonkarahisar'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikler hakkında bilgi vererek, bölgenin korunması ve tanıtılması adına yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Ziyaretin ardından konuklar, bölgenin tarihi dokusundan oldukça etkilendiklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR