Afyonkarahisar Valiliği'nden Koruyucu Aile Açıklaması

Afyonkarahisar Valiliği'nden 'Koruyucu Aile' olunması ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Koruyucu Ailelik, çeşitli sebeplerle biyolojik ailesiyle yaşayamayan ve devlet korumasında olan 0-18 yaş aralığındaki çocuklara sağlanan aile yanında bakım hizmetlerinden biridir. Koruyucu ailelikte amaç; çocukların kurum ortamı yerine sağlıklı bir aile ortamında büyümesini sağlamaktır. Koruyucu Aile olmak isteyen ailelerimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzdeki koruyucu aile birimine başvurabilirler. Haydi Afyonkarahisar, Koruyucu Aile olalım" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR