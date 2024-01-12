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Afyonkarahisar Sandıklı Huzurevinde Yaşlılara Sürpriz Doğum Günü Partisi

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Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı tarafından huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlar için sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Etkinlikte yaşlılar doyasıya eğlendi ve ilkokul öğrencileri de ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı tarafından huzurevinde kalan ve ocak ayında doğan yaşlı vatandaşlar için sürpriz doğum günü yapıldı.

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel'in eşi Ayşe Asan Çengel tarafından organize edilen etkinlik Hüseyin Develi Huzurevinde gerçekleştirildi. Huzurevinin ocak ayında doğan sakinleri için gerçekleştirilen doğum günü partisinde yaşlı çınarlar doyasıya eğlendi. Etkinlikte ilkokul öğrencileri de huzurevi sakinlerini ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Etkinlik çeşitli hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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