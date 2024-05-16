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Afyonkarahisar İscehisar ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından okul yapılacak

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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak olan okul için protokol imzalandı. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve iş insanı Mehmet Çakmak arasında İscehisar ilçesi Tepecik Mahallesinde inşa edilecek olan 12 sınıflı ilkokul için protokol imzalandı. Protokol imza töreni sonrası konuşan Vali Yiğitbaşı Çakmak ailesine teşekkür ederek, inşaatın kısa sürede başlayacağını kaydetti.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak olan okul için protokol imzalandı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve iş insanı Mehmet Çakmak arasında İscehisar ilçesi Tepecik Mahallesinde inşa edilecek olan 12 sınıflı ilkokul için protokol imzalandı. Protokol imza töreni sonrası konuşan Vali Yiğitbaşı Çakmak ailesine teşekkür ederek, inşaatın kısa sürede başlayacağını kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmet Çakmak Tepecik Eğitim Yerel Güncel Haberler

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