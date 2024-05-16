Afyonkarahisar İscehisar ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından okul yapılacak

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak olan okul için protokol imzalandı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve iş insanı Mehmet Çakmak arasında İscehisar ilçesi Tepecik Mahallesinde inşa edilecek olan 12 sınıflı ilkokul için protokol imzalandı. Protokol imza töreni sonrası konuşan Vali Yiğitbaşı Çakmak ailesine teşekkür ederek, inşaatın kısa sürede başlayacağını kaydetti. - AFYONKARAHİSAR