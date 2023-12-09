Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Afyonkarahisar'da 2447 metre yükseklikteki Kumalar Yaylasına kar yağdı. Kentte olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

AFYONKARAHİSAR - Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Afyonkarahisar'da 2447 metre yükseklikteki Kumalar Yaylasına kar yağdı.

Kentte olumsuz hava koşullarını etkisini arttırarak devam ediyor. Gece boyu aralıklarla yağan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kumalar Yaylası'nda kar ve tipi etkili olurken yağan kar sonrası yayla ve çevresi beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı köyde memnuniyetle karşılanırken, yağış zaman zaman yayla yolundaki trafikte aksamalara neden oldu.