Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda Jandarma Ekipleri Denetimlerini Sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda yangınlara karşı güvenlik ve huzurun sağlanması için jandarma ekipleri günün 24 saati denetim gerçekleştiriyor. Parkta ateş yakılması ve piknik yapılması gibi faaliyetlerin yasak olduğu belirtilirken, doğaseverlerin doğal manzara içerisinde piknik yapabileceği vurgulandı.

Türkiye'nin en büyük ve güzel milli parklarından birisi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yangınlara karşı denetimlerle birlikte güven ve huzurun sağlanması için jandarma ekipleri günün 24 saati denetim gerçekleştiriyor.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Akdağ Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen faaliyetleri yaptığı video ile kamuoyuna duyurdu. Faaliyetlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Akdağ Tabiat Parkı; yemyeşil ormanları, su kaynakları, Tokalı Kanyonu, mağaraları, yaylaları, kır evleri, zengin flora ve fauna zenginliği ile nesli tehlike altındaki türlere ev sahipliği yapmaktadır. Doğayla baş başa kalmak isteyen doğasever yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Yeşilin ve mavinin güzel tonlarını görebileceğiniz Akdağ Tabiat Parkı, Türkiye'nin 49.'ncu milli parkı olarak ilan edilmiştir.

Akdağ Tabiat Parkı'nda, Afyonkarahisar Valiliğince alınan karar ile 15 Haziran 2024-31 Ekim 2024 tarihleri arasında ateşli piknik yapılması, ateş yakılması, semaver ve nargile yakılması yasaklanmıştır. Akdağ Tabiat Parkı'na gelen misafirler, ateş yakmadan doğal manzara içerisinde piknik yaparak güzel vakit geçirebilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Denetimlerde komandolarda görev yapıyor

Parkta güvenlik ve asayişin sağlanması noktasında 24 saat esasına göre denetimlerin yapıldığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akdağ Tabiat Parkı ve çevresi orman yangınlarının önlenmesi, ormanlık alanlara giriş ve çıkışları kontrol altında tutulmaktadır. Bu amaçla 7 gün 24 saat süresince İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen jandarma asayiş timleri, jandarma motosikletli asayiş timi, çevre doğa ve hayvanları koruma timi, jandarma asayiş komando timleri, orman muhafaza ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kontrol ve denetim altında bulundurulmaktadır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın huzur içerisinde Akdağ Tabiat Parkı'nda vakit geçirebilmesi için yapılan denetimler aralıksız devam edecektir." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Sandıklı Akdağ Yerel Yaşam Güncel Haberler

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

 Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada! Sigarasını içip izmariti attı, alevler bir anda yükseldi

Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada! Sigarasını içip izmariti attı, alevler bir anda yükseldi

 Erdoğan kurmaylarına 'Tamam mı devam mı?' diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Erdoğan kurmaylarına "Tamam mı devam mı?" diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Bakmadan Geçme

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Haziran 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?
Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title