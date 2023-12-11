Afyonkarahisar İl Müftülüğü Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından her hafta sonu farklı bir mahalle ve beldede düzenlenen sabah namazı buluşmaları programı, Ayaktekke Camiinde gerçekleştirildi. Programa İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve cemaat katıldı. Sabah namazı sonrası Kur'an-ı Kerim, tesbihat, ilahi ve kasideler okundu. İmamoğlu tarafından sohbet ve dua yapıldı. Program sonunda cemaate çorba ikram edildi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen sabah namazı buluşmaları programı devam ediyor.

İl Müftülüğü tarafından her hafta sonu farklı bir mahalle ve beldede planlanan sabah namazı buluşması, bu hafta Ayaktekke Camiinde yapıldı. Programa İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz, Şube Müdürü Hasan Demir, cami görevlileri ve cemaat katıldı.

Sabah namazı sonrası yapılan programda Kur'an-ı Kerim, tesbihat, ilahi ve kasideler okundu. Programın devamında İmamoğlu tarafından sohbet ve dua yapıldı.

Program sonunda cemaate çorba ikram edildi. - AFYONKARAHİSAR