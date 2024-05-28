Afyonkarahisar İl Müftülüğü Genç Gönüller Projesi Kapsamında Öğrencilere Hediye Takdim Etti

Afyonkarahisar İl Müftülüğü 'nün yürüttüğü "Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" projesi çerçevesinde İl Müftü yardımcıları Ayşegül Müftüoğlu Kurt ve Harun Yılmaz tarafından lise ve üniversite öğrencilerine hediye takdim etti.

"Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" projesi devam ediyor. Projede gönüllü olarak görev alan lise ve üniversite öğrencileri müftülük tarafından, çam sakızı çoban armağanı olarak hediyeler verildi. Hediye takdim İl Müftü Yardımcıları Ayşegül Müftüoğlu Kurt ve Harun Yılmaz tarafından yapıldı. Programda konuşma yapan Müftü Yardımcısı Kurt, öğrencilere projeye katkılarından dolayı teşekkür ederek hepsini tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR