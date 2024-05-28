Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Genç Gönüller Projesi Kapsamında Öğrencilere Hediye Takdim Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nün yürüttüğü 'Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor' projesi kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine hediye takdim edildi. Müftü Yardımcıları Ayşegül Müftüoğlu Kurt ve Harun Yılmaz tarafından yapılan takdimde öğrencilere teşekkür edildi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü 'nün yürüttüğü "Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" projesi çerçevesinde İl Müftü yardımcıları Ayşegül Müftüoğlu Kurt ve Harun Yılmaz tarafından lise ve üniversite öğrencilerine hediye takdim etti.

"Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" projesi devam ediyor. Projede gönüllü olarak görev alan lise ve üniversite öğrencileri müftülük tarafından, çam sakızı çoban armağanı olarak hediyeler verildi. Hediye takdim İl Müftü Yardımcıları Ayşegül Müftüoğlu Kurt ve Harun Yılmaz tarafından yapıldı. Programda konuşma yapan Müftü Yardımcısı Kurt, öğrencilere projeye katkılarından dolayı teşekkür ederek hepsini tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Harun Yılmaz Müftü Çocuk Yerel Yaşam Güncel Haberler

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

 Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

 Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title