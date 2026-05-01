Afyonkarahisar ESOB yeni başkanını seçecek

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) 29. Olağan Genel Kurulu sabah erken saatlerde başlarken, seçimde 2 aday yarışıyor.

ESOB binasında başlayan seçimlerde mevcut Başkan Cengiz Üstün ile Sabri Can Bekle yarışırken, bir başka aday Mehmet Karagöz ise adayliktan çekildiğini duyurdu. 300'e yakın delegenin bulunduğu seçimler için polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Genel kurulun Divan Başkanlığını ESOB Genel Başkan Vekili Halil İbrahim Balcı yaptı.

Genel kurulda konuşan başkan adayları birlik ve beraberlik mesajları verdi. Seçimde oy kullanma işleminin ise öğle saatlerinde başlayacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı