Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Siyasi Parti Temsilcileriyle Toplantı Yaptı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakam Osman Bilici, huzurlu bir seçim ortamı geçirilmesi için ilçedeki siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda, 31 Mart 2024'te yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimlerinde ilçede partilerin yürütecekleri çalışmalar, ilanlar, afiş, broşür gibi reklamlar ile reklamların sona erme süresine dair uyulması gereken mevzuat ve kurallarla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Bilici, seçim süresince yürütülecek çalışmalarda belirlenen mevzuat ve kurallara azami dikkat edilmesinin seçimlerin daha sağlıklı bir ortamda yapılacağını belirterek kazasız ve sorunsuz bir seçim dönemi geçirilmesi temennilerinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR