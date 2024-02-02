Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Köyleri Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, köylerin sorunlarını yerinde tespit ettiklerini kaydederek, "Vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinleyerek sorunlarının çözümü için kaymakamlık olarak gerekli çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Kaymakam Bilici ilçeye bağlı Örenköy ve Leylekli köyünü ziyaret etti. İlk olarak Örenköy'de incelemelerde bulunan Kaymakam Bilici, daha sonra köy muhtarından köyün genel durumu, yürütülen çalışmalar ve köyün eksikleri hakkında bilgiler aldı. Köydeki incelemelerin ardından Kaymakam Bilici, daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi. Köylülerin talep ve şikayetlerini dinleyen Kaymakam Bilici, "Vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinleyerek sorunlarının çözümü için kaymakamlık olarak gerekli çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Köylerimizi devamlı gezerek köy muhtarlarımızla birlikte, köylerin sorunlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Amacımız köylerimizdeki eksiklerin en kısa sürede giderilmesini sağlamaktır" dedi.

Ardından Leylekli köyüne geçen Kaymakam Bilici, burada vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onlarla sohbet edip isteklerini ve şikayetlerini dinledi. Kaymakam Bilici'ye ziyareti esnasında ilgili kurum amirleri eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR