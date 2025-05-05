Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, yangın senaryosuna dayalı geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. Personel ve hastaların katılımıyla yapılan tatbikatta, tahliye ve müdahale adımları başarıyla uygulandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, yangın senaryosuna dayalı geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat, hastane personeli ve hastaların aktif katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Senaryo gereği tahliye ve müdahale adımları gerçeğe uygun şekilde uygulanırken, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) ekibi süreci koordineli biçimde yönetti. Tatbikat, hem personelin farkındalığını artırdı hem de olası bir acil duruma karşı hazır olunduğunu ortaya koydu. Yetkililer, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak, tüm katılımcılara özverili katkılarından dolayı teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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