Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 'Tıbbi Malpraktis' Eğitimi Düzenlendi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 'Tıbbi Malpraktis' Eğitimi Düzenlendi
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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, acil servis hekimlerine yönelik 'Tıbbi Malpraktis' konulu bir eğitim gerçekleştirildi. Avukatlar tarafından verilen eğitimde, tıbbi uygulama hataları ve hekim sorumluluğu gibi konular ele alındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servis hekimlerine yönelik olarak 20 Mayıs 2025 tarihinde "Tıbbi Malpraktis" konulu eğitim düzenlendi.

Eğitim, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimi'nde görevli Avukatlar Av. Uğur Aydoğan ve Av. Nermin Öztürk tarafından verildi. Sağlık hizmetlerinin daha güvenli ve yasal çerçevede sunulmasını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde, tıbbi uygulama hataları, hekim sorumluluğu, hasta hakları ve mevzuat kapsamında karşılaşılabilecek hukuki süreçler detaylı bir şekilde ele alındı. Yetkililer, bu tür hizmet içi eğitimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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