Afyonkarahisar'da Yıl Sonu Kültür Şenliği Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Yıl Sonu Kültür Şenliği Düzenlendi
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Afyonkarahisar'da 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında düzenlenen yıl sonu kültür şenliği, Selçuklu Camii'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler ve katılımcılar çeşitli oyunlar ve etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.

Afyonkarahisar'da "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi çerçevesinde düzenlenen yıl sonu kültür şenliği, Selçuklu Camii'nde gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, din görevlileri ve paydaş kurum temsilcileri katıldı. Program, Selçuklu Camii Müezzin Kayyımı Hasan Kızılkaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İl Uzman Vaizi Ebubekir Çetiner'in değerler eğitimi konulu konuşmasıyla devam etti. Gün boyunca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü eğitmenleri rehberliğinde çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenlenerek çocuklara eğlenceli anlar yaşatıldı. Katılımcılara İl Müftülüğü tarafından lokum, pişmaniye ve yemek ikramında bulunuldu. Organizasyonu gerçekleştiren ÇEDES İl Koordinatörü Manevi Rehber Mehmet Okumuş, emeği geçen herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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