Afyonkarahisar'da Yeni Kafe Projesinde Sona Yaklaşıldı
Afyonkarahisar Valiliği, kent merkezinde hayata geçirilen kafe yapımı projesinde çalışmaların son aşamasına geldiğini duyurdu. Valinin yaptığı incelemelerle projede hedeflenen vatandaşlar için huzurlu bir buluşma alanı oluşturulması sağlanacak.
Afyonkarahisar Valiliği tarafından kent merkezinde başlatılan kafe yapımı projesi devam ediyor.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada çalışmalarda sona gelindiği vurgulanarak, "Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, valilik bahçesinde hayata geçirilecek kafede incelemelerde bulundu. Vatandaşlarımız için keyifli ve huzurlu bir buluşma alanı oluşturmak amacıyla planlanan tesiste sona yaklaşıldı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR