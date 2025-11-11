Afyonkarahisar'da Yeni Kafe Projesinde Sona Yaklaşıldı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından kent merkezinde başlatılan kafe yapımı projesi devam ediyor.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada çalışmalarda sona gelindiği vurgulanarak, "Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, valilik bahçesinde hayata geçirilecek kafede incelemelerde bulundu. Vatandaşlarımız için keyifli ve huzurlu bir buluşma alanı oluşturmak amacıyla planlanan tesiste sona yaklaşıldı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR