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Afyonkarahisar'da Tır ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

(AFYONKARAHİSAR)Tırla kamyonun çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.B. idaresindeki 03 VA 114 plakalı tır, G.D'nin kullandığı 03 ADZ 596 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan tır sürücü K.B, yaşamını yitirdi.

Öte yandan bir iş yerinin güvenli kameralarına yansıyan kazağını ise görenleri dehşete düşürdü. Görüntüde çarpışmanın şiddetinin nedenini büyük olduğu gözler önüne serildi.

Afyonkarahisar'da Tır ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS - Yerel
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