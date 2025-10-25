Haberler

Afyonkarahisar'da Terörle Mücadele Eğitimi: Üniversite Öğrencilerine Bilgilendirme Standı Açıldı

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine terör, narkotik ve siber suçlar hakkında bilgilendirme yapmak için stant açtı. Öğrenciler, terör örgütlerinin yöntemleri ve sanal dünyadaki suçlar hakkında bilgi aldı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ekibi, üniversite öğrencilerini terör, narkotik ve siber suçlar konusunda aydınlatmak için stant açtı.

Halkın terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü, AFSÜ stant açarak terör örgütlerinin kışkırtma yöntemleri, sanal dünyadaki suçlar ve özellikle yasa dışı bahis gibi konularda öğrencilerin sorularını cevapladı.

Toplumu bilinçlendirmenin kesintisiz bir çalışma olduğunu belirten BÖF ekibi, sosyal medyada istismarın tespit edilmesi durumunda sanal devriyelerin devreye girdiği bilgisini de hatırlattı. - AFYONKARAHİSAR

