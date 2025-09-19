Haberler

Afyonkarahisar'da Tarım Eğitimleri Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Boyacı'nın katkılarıyla personeline tarımsal yayım, çiftçiler ve sunum teknikleri konularında eğitim verdi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine tarımla ilgili eğitim verildi.

Gerçekleştirilen eğitim faaliyeti ile ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İl müdürlüğümüz toplantı salonunda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Boyacı tarafından il ve ilçe personelimize 'Afyonkarahisar'da Tarımsal Yayım ve Çiftçiler, Sunum Teknikleri ile Bilgi ve İnovasyon' konularında eğitim verildi.

İl müdürlüğümüz personeline vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederiz" ifadeler ne yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
