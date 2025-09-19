Afyonkarahisar'da Tarım Eğitimleri Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine tarımla ilgili eğitim verildi.

Gerçekleştirilen eğitim faaliyeti ile ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İl müdürlüğümüz toplantı salonunda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Boyacı tarafından il ve ilçe personelimize 'Afyonkarahisar'da Tarımsal Yayım ve Çiftçiler, Sunum Teknikleri ile Bilgi ve İnovasyon' konularında eğitim verildi.

İl müdürlüğümüz personeline vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederiz" ifadeler ne yer verildi. - AFYONKARAHİSAR