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Afyonkarahisar'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama Kampanyası Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama Kampanyası Devam Ediyor
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Evciler ilçesinde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığına karşı başlatılan aşılama kampanyası Akyarma köyünde devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlıklı hayvan ve insan için aşılama çalışmalarının süreceğini duyurdu.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığına karşı başlatılan aşılama kampanyası devam ediyor.

Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından "2024 Yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası" çerçevesinde Akyarma köyünde büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmanın ardından kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Şap hastalığına önlem amaçlı aşılama çalışmalarımız devam edecektir. Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda ve sağlıklı insan sloganıyla çalışmalarımız sürmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Evciler Sağlık Güncel Yerel Tarım

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