Afyonkarahisar'da polis, Afyon Lisesi öğrencilerine güvenlik eğitimi verdi

Afyonkarahisar'da polis, Afyon Lisesi öğrencilerine güvenlik eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Afyon Lisesi öğrencilerine bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi düzenledi. Eğitimde polislik mesleği, 112 Acil Çağrı Hattı, güvenli internet ve siber zorbalık anlatıldı; çalışmaların süreceği belirtildi.
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından Afyon Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eğitimde öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.
Eğitimde ayrıca 112 Acil Çağrı Hattı'nın etkin kullanımı, kişisel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularında bilgiler verildi.
Öğrencilerin güvenlik konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan çalışmaların devam edeceği belirtildi.