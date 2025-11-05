Haberler

Afyonkarahisar'da Organ Bağışı Farkındalık Projesi Başlatıldı

Afyonkarahisar'da Organ Bağışı Farkındalık Projesi Başlatıldı
Afyonkarahisar'da, Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda 'Umutla Yaşanan Hayatlar: Organ Bağışı Farkındalık ve Teşvik Projesi' protokolü imzalandı. Proje, toplumda organ bağışına yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Afyonkarahisar'da Organ ve Doku Bağışı Haftasında 'Umutla Yaşanan Hayatlar: Organ Bağışı Farkındalık ve Teşvik Projesi' protokolü imzalandı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımlarıyla, Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları, Organ ve Doku Nakilleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan, 500 bin TL bütçeli 'Umutla Yaşanan Hayatlar: Organ Bağışı Farkındalık ve Teşvik Projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenmeye hak kazandı.

Valilik himayesinde yürütülecek projenin protokol imza törenine; İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Abdurrahman Özdilekler, Dernek Başkanı Ahmet Akdağ ve dernek yönetim kurul üyeleri de katıldı.

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftasında gerçekleştirilen proje, toplumda organ bağışına yönelik farkındalığı ve teşviki artırmayı hedefliyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
