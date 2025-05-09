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Afyonkarahisar'da Öğretmen Akademileri Etkinliği Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Öğretmen Akademileri Etkinliği Düzenlendi
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki etkinlik, öğretmenlerin Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mirasını tanımalarına olanak sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen Öğretmen Akademileri çerçevesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Şehir ve Kültür Akademisi etkinliği, öğretmenleri kentin köklü tarihiyle buluşturdu.

Şube Müdürü ve İl Koordinatörü Sami Çetinaktı ile alan kılavuzu Hasan Özpınar'ın rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte; Ulu Camii, Millet Hamamı, Mevlevi Camii ve Müzesi ile tarihi evler ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında yapıların tarihi ve kültürel önemi detaylı şekilde aktarıldı. Program, öğretmenlerin yaşadıkları şehri daha yakından tanımaları ve bu mirası öğrencilerine aktarmada daha donanımlı olmaları amacıyla düzenlendi. Etkinlik sonunda Hasan Özpınar'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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