Afyonkarahisar'da Öğrencilere Yönelik Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde karşılama, tanıtım ve kitap standı açıldı.

Gençlik Koordinatörleri, sorumluları, merkez ve KYK Yurtlarında, AFSÜ Hastanesinde görev yapan manevi danışmanların yer aldığı stantta, öğrencilere çorba ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. "Bu şehirde yalnız değilsiniz" sloganıyla gençlere tanıtım yapıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Diyanet Gençlik standında yapılması planlanan dersler ve faaliyetler tanıtılarak, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR