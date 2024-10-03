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Afyonkarahisar'da Öğrencilere Yönelik Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Öğrencilere Yönelik Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlangıcı dolayısıyla Afyonkarahisar'da Diyanet Gençlik standı açıldı. Öğrencilere çorba ve çeşitli ikramlar dağıtılarak, faaliyetler tanıtıldı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde karşılama, tanıtım ve kitap standı açıldı.

Gençlik Koordinatörleri, sorumluları, merkez ve KYK Yurtlarında, AFSÜ Hastanesinde görev yapan manevi danışmanların yer aldığı stantta, öğrencilere çorba ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. "Bu şehirde yalnız değilsiniz" sloganıyla gençlere tanıtım yapıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Diyanet Gençlik standında yapılması planlanan dersler ve faaliyetler tanıtılarak, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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