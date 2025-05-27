Afyonkarahisar'da Öğrencilere Keşkek İkramı

Afyonkarahisar'da öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine kentin yöresel lezzetlerinden keşkek ikramı yapıldı.

Valilik himayelerinde düzenlenen "Türk Mutfağı Günü Etkinliği" çerçevesinde Tınaztepe ve Safiye Sultan yurtlarında kalan öğrencilere geleneksel keşkek ikram edildi. Etkinlik, Türk mutfağının zenginliğini ve kültürel değerlerini genç nesillere tanıtmayı amaçlıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin geleneksel lezzetlerimizi tanımasını ve mutfak kültürümüzün yaşatılmasını hedefliyoruz. Keşkek, Anadolu'nun köklü lezzetlerinden biri ve öğrencilerimizin bu tadı deneyimlemesinden büyük mutluluk duyduk. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi. Öğrenciler de keşkek ikramına yoğun ilgi gösterdi. - AFYONKARAHİSAR