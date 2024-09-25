Afyonkarahisar'da Naat ve Şiir Dinletisi Düzenlendi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından Camiler ve Din Görevlileri, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle "Naat ve Şiir Dinletisi" programı düzenledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Müftüoğlu Kurt'un açılış konuşmasıyla devam etti. H.Z. Peygamber'in insanlığa öğrettikleri ile ilgili örnekler veren Kurt, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan ilahi grubunun seslendirdikleri ilahi, kaside, naat ve şiirler, dinleyenlere duygulu anlar yaşattı. Altınoluk Metin Yurter Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri de okudukları ilahilerle programa renk kattı. - AFYONKARAHİSAR