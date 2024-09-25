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Afyonkarahisar'da Naat ve Şiir Dinletisi Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Naat ve Şiir Dinletisi Düzenlendi
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'Naat ve Şiir Dinletisi' programı düzenledi. Programda din görevlileri ve Kur'an kursu öğrencileri ilahiler ve şiirler seslendirdi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından Camiler ve Din Görevlileri, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle "Naat ve Şiir Dinletisi" programı düzenledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Müftüoğlu Kurt'un açılış konuşmasıyla devam etti. H.Z. Peygamber'in insanlığa öğrettikleri ile ilgili örnekler veren Kurt, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan ilahi grubunun seslendirdikleri ilahi, kaside, naat ve şiirler, dinleyenlere duygulu anlar yaşattı. Altınoluk Metin Yurter Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri de okudukları ilahilerle programa renk kattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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