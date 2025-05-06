Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zulüm altındaki Gazze'den insanlık adına utanç verici görüntüler

İnsanlık adına utanç görüntüleri
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Afyonkarahisar'da Motosiklet Sürücüleri İçin Güvenli Sürüş Eğitimi Düzenlendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet sürücülerine 'Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi' verdi. Eğitimde sürücüler trafik kurallarına uyum ve kazaların önlenmesine yönelik temel bilgiler edindi.

Afyonkarahisar'da motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde motosiklet sürücülerine yönelik "Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi" düzenlendi. Eğitimde sürücülere hayati bilgiler aktarıldı.

3-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan hafta kapsamında gerçekleştirilen eğitim, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. "Birkural1ömür" mottosuyla düzenlenen etkinlikte, motosiklet kulüplerine üye sürücüler ve bireysel kullanıcılar güvenli sürüş konusunda bilgilendirildi. Eğitimde, trafik kurallarına uyum, koruyucu ekipman kullanımı ve kazaların önlenmesine yönelik temel sürüş teknikleri anlatıldı. Yetkililer, bu tür etkinliklerin trafik güvenliği bilincini artırmada büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı

Balkondan atlayarak canını kurtarmıştı! Saldırganın kızı CHP'yi aradı
Jose Mourinho Fenerbahçe'den gidiyor! İşte yerine gelebilecek iki aday

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi bitiyor! İşte yerine gelecek adaylar
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti
ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Sadece zengin ve güçlüler için
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.