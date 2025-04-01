Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, U dönüşü yapan otomobil ile çarpışan 20 yaşındaki sürücü Aydoğan Çal hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki genç hayatını kaybederken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Akören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü M.Ç.'nin sevk ve idaresindeki 34 ABS 896 plakalı araç U dönüşü yaptığı esnada sürücü Aydoğan Çal'ın idaresindeki 03 AHU 152 motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölge güvenliği alırken, ağır yaralı halde İhsaniye Devlet Hastanesi'ne götürülen Aydoğan Çal tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.