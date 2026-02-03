İGM'den Milli Savunma Bakanlığı'na füze üssü için arsa tahsisi

Haberler

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, Şubat ayı oturumunda Milli Savunma Bakanlığı'na 25 yıllığına füze üssü yapımı için 123 bin 562 metrekarelik arsa tahsis edilmesini kararlaştırdı. Taşınmazların askeri amaçlarla kullanılacağı belirtiliyor.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin (İGM) gerçekleştirilen Şubat ayı ikinci oturumunda Milli Savunma Bakanlığı'na füze üssü yapımı için arsa tahsisi yapılması kararlaştırıldı.

İGM Şubat ayı çalışmalarının ikinci oturumu İGM Başkanı Mehmet Siper başkanlığında yapıldı. Toplantıda Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde İl Özel İdaresi'ne ait 123 bin 562 metrekarelik büyüklüğündeki 19 parsel taşınmazın, Milli Savunma Bakanlığı 15. Füze Üs Komutanlığı'na 25 yıl süreyle tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Taşınmazların vardiya yatakhanesi ve askeri hizmetlerde kullanılması planlanıyor.

Toplantıda ayrıca çok sayıda gündem ve gündem dışı maddede görüşülerek karara bağlandı. - AFYONKARAHİSAR

