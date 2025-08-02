Afyonkarahisar'da Lokum ve Şekerleme Üretim Tesislerine Teknik Gezi Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Lokum ve Şekerleme Üretim Tesislerine Teknik Gezi Düzenlendi
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, stajyer öğrencilerle lokum ve şekerleme üretim tesislerine teknik gezi düzenleyerek, üretim süreçlerini ve yöntemlerini tanıttı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentteki lokum ve şekerleme üretim tesislerine teknik gezi düzenlendi.

Gerçekleştirilen gezi programı sonrası kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İl müdürlüğümüzce, ilimizde faaliyet gösteren lokum ve şekerleme üretim tesisine, stajyer öğrencilerimizle teknik gezi düzenlendi. Teknik gezi çerçevesinde lokum ve şekerleme ürünlerinin üretim süreçleri, kullanılan malzemeler ve üretim yöntemleri hakkında öğrencilere detaylı bilgi verildi. Daha sonra uygulamalı olarak lokum, çikolata, pişmaniye ve met helvası yapımı gösterildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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