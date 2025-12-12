Lise öğrencilerine yönelik eğitim
Afyonkarahisar'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine 'Çocuk Suçları ve Akran Zorbalığı' konularında eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimde çocuk suçları, akran zorbalığı, çocuk ihmal ve istismarı gibi konular ele alındı.
Edinilen bilgilere göre, eğitim çalışması İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verildi. "Çocuk Suçları ve Akran Zorbalığı" konusu ile ilgili Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik 'Çocuk Suçları, Akran Zorbalığı, Çocuk İhmal ve İstismarı, Suça Karışan Çocuk, Mağdur Çocuklara yönelik izlenilecek yollar ve
Çocuk ve Polis İlişkileri konularında bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - AFYONKARAHİSAR
