Afyonkarahisar'da LGS Şampiyonu Öğrencilere Ödül Turu

Afyonkarahisar'da 2025 yılı LGS sınavında 500 tam puan alarak şampiyon olan öğrenciler, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tatille ödüllendirildi.

Marmaris Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen program kapsamında öğrenciler Gökova Yelken Kulübü'nde konakladı. Gezi süresince tekne turları, doğa gezileri ve kültürel turların yanı sıra Marmaris'in tarihini, koylarını ve muhteşem denizini de keşfetme fırsatı buldu. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Başarılarıyla Afyonkarahisar'ı gururlandıran öğrencilerimizi ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitim hayatlarında daima başarılı olmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA