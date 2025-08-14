Afyonkarahisar'da LGS Şampiyonu Öğrencilere Ödül Turu

Afyonkarahisar'da LGS Şampiyonu Öğrencilere Ödül Turu
2025 yılı LGS sınavında 500 tam puan alarak şampiyon olan Afyonkarahisarlı öğrenciler, tatil ödülü olarak Marmaris'te konakladı. Kaymakam Nurullah Kaya, öğrencilerin başarılarını kutladı ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Afyonkarahisar'da 2025 yılı LGS sınavında 500 tam puan alarak şampiyon olan öğrenciler, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tatille ödüllendirildi.

Marmaris Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen program kapsamında öğrenciler Gökova Yelken Kulübü'nde konakladı. Gezi süresince tekne turları, doğa gezileri ve kültürel turların yanı sıra Marmaris'in tarihini, koylarını ve muhteşem denizini de keşfetme fırsatı buldu. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Başarılarıyla Afyonkarahisar'ı gururlandıran öğrencilerimizi ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitim hayatlarında daima başarılı olmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
