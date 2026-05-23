Kurban Bayramı'na sayılı günler kala denetimler arttı

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan sağlığı ve güvenilir gıda arzı için karayollarında denetim yaptı. Hayvan sevk belgeleri ve nakil araçları kontrol edildi.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim yapıldı.

Denetimin kentin farklı noktalarındaki karayolları üzerinde yapıldığı belirtildi. Denetimin ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketliliğinde yaşanabilecek artış nedeniyle il müdürlüğümüz ile ilgili kurum personellerinin koordinasyonunda yol kontrol ve denetim çalışmaları sıklaştırılmıştır. Gerçekleştirilen denetimlerde; hayvan sevk belgeleri, veteriner sağlık raporları, hayvanların kimliklendirme durumu ile nakil araçlarının mevzuata uygunluğu kontrol edilmiştir. Kurban Bayramı süresince hayvan hareketlerine yönelik denetim ve kontrol faaliyetleri titizlikle devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

