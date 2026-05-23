Galatasaray'ın seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi
Galatasaray Kulübü seçimli olağan genel kurulunda 105. dönem yönetimini belirlemek için yapılan oylama sona erdi. Yaklaşık 10 bin üyenin oy hakkının bulunduğu ve mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olduğu seçimde 2 bin 79 üye oy kullandı.
OY VERMEK İÇİN 12 SANDIK HAZIRLANDI
Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurula Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için 12 sandık hazırlandı.
