Galatasaray'ın seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi

Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi.

OY VERMEK İÇİN 12 SANDIK HAZIRLANDI

Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurula Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için 12 sandık hazırlandı.

2 BİN 79 KİŞİ OY KULLANDI

Yaklaşık 10 bin üyenin oy hakkının bulunduğu seçimde oy verme işlemi tamamlandı. Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda 2 bin 79 kişi oy kullandı.