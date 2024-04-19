Afyonkarahisar'da Kuraklık Nedeniyle Yağmur Duası Yapıldı

Afyonkarahisar'da yaklaşık 100 kişi kurak geçen havalardan dolayı yağmur duasına çıkarken, imece usulü ile köylüler ayrıca 51 koyun kestirip yaklaşık 4 bin kişilik yemek dağıttı.

Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi Cuma namazı sonrası yağmur duasına çıktı. Namaz sonrası yapılan yağmur duasında vatandaşlar din görevlileri eşliğinde yağmur yağması için dua etti. Ardından adaklar adayan köylüler 51 küçükbaş hayvan kesip sonrasında yaklaşık 4 bin kişilik yemek yaptırıp hayır amaçlı dağıttılar. Hayli kalabalık geçen etkinlikle ilgili konuşan vatandaşların yağmur yağması için yaptıkları etkinliklere devam edeceklerini ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR