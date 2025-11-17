Afyonkarahisar'da Kış Lastiği Uygulaması Başladı

Afyonkarahisar Valiliği'nden sürücülere yönelik yapılan açıklamada kış lastiği uygulamasının başladığı belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri yer verildi:

"İlgili mevzuat ve genelge gereği, ilimizde kış mevsimi şartlarının ağırlığı, yoğun olan kar yağışları ve düşük hava sıcaklıklarından dolayı zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarını arttırmak ve kaymaya dayalı olası trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla, ilimiz sınırları dahilinde taşımacılıkta kullanılan araçlarda kış lastiği kullanılması valilik olurları ile zorunlu hale getirilmiştir.

Bu nedenle ilimizde kış lastiği kullanımı 15 Kasım 2025 ve 15 Nisan 2026 tarihleri arasında taşımacılıkta kullanılan araçlarda zorunlu hale getirilmesi uygun görülmüştür." - AFYONKARAHİSAR