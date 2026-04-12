Kıbrıs Gazisi Selahattin Ketbuğa Toprağa Verildi

Kıbrıs Gazisi Selahattin Ketbuğa Toprağa Verildi
Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Selahattin Ketbuğa askeri törenin ardından toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Selahattin Ketbuğa askeri törenin ardından toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Selahattin Ketbuğa (73) Eskişehirdeki Hastanede yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Ketbuğa için memleketi olan Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde askeri tören düzenlendi. Törene Vali Naci Aktaş başta olmak üzere protokol üyeleri, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve dernek üyeleri ile Ketbuğa'nın yakınları katıldı. Ketbuğa'nın naaşı gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğunu uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar

Osimhen'i alabilmek için 5 yıldızını takımdan yolluyorlar
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Sakatlanan rakibine acıdı, saniyeler sonra olanlara kimse inanamadı
Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet

Bu takımı kim durduracak?