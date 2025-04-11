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Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Sürücüleri Yolda Bıraktı, Trafik Polisi Yardıma Koştu

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Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülerin imdadına trafik polisleri yetişti. Ekipler, kazaya karışan veya arızalanan araçları güvenli bölgelere taşıyarak yolların açık kalması için yoğun çaba sarf etti.

Yolda kalan sürücülerin imdadına trafik polisleri yetişti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı trafikte olumsuzluklara neden olurken, kar nedeniyle yolda kalan bazı araç sürücülerinin imdadına ise polis ekipleri yetişti.

Kentte kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Yağışla birlikte Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de alarma geçti. Şehir bağlantı yollarında kar nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana gelirken. Kar nedeniyle yolda kalan bazı araç sürücülerinin imdadına ise trafik polisleri yetişti. Kazadan dolayı ya da arızalandığı için çalışmayan araçları bölgede görev yapan polis ekipleri itekleyerek güvenli bölgelere götürdü. Ekipler yolların açık kalması için yoğun uğraş verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Yerel
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