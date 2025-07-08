Afyonkarahisar'da Kamu Kurumları Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da Kamu Kurumları Toplantısı Gerçekleştirildi
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında kamu kurumlarının çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı yapıldı. Toplantıda kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası koordinasyon konuları gündeme alındı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında kamu kurumlarının çalışmalarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Celil Ateşoğlu, Murat Büyükköse, İhsan Ayrancı ile Vali Yardımcısı Vekilleri Ali Arıkan ve Bedir Deveci'nin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda il genelindeki kamu hizmetlerinin etkinliği, devam eden projeler ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı. Vali Yiğitbaşı, hizmetlerde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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