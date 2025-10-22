Afyonkarahisar'da KADES Uygulaması Tanıtıldı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri ziyaret ettiği tekstil fabrikasında yaklaşık 300 kadına KADES uygulamasını tanıttı.

Gerçekleştirilen faaliyetle ilgili Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada faaliyetin Çobanlar ilçesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca Çobanlar ilçesinde 300 vatandaşa 'Kadına El Kal-ka-maz ve KADES Uygulaması' konusunda bilgilendirme faaliyeti icra edilmiştir.

Ayrıca yine aynı ilçede bulunan okullarda eğitim gören 32 öğrenci ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler takdim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR