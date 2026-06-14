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Afyonkarahisar'da görenleri hayrete düşüren güvenlik önlemi

Afyonkarahisar'da görenleri hayrete düşüren güvenlik önlemi
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Afyonkarahisar'da bir inşaat alanında, temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarının altındaki toprağın boşalması üzerine, duvarın çökmemesi için tonlarca ağırlığın altına inşaat iskelesi demirleri dikildi. Görenler bu sözde güvenlik önlemini hayretle karşıladı.

Afyonkarahisar'da bir inşaat alanında yan binadaki istinat duvarının çökmemesi için iskele demirleri ile alınan sözde güvenlik önlemi görenleri hayrete düşürdü.

Erenler Mahallesi'nde bir inşaat için temel kazısı yapıldı. Temeli kazılan inşaatın hemen yanı başında bulunan 5 katlı binanın istinat duvarının altındaki toprağın bir kısmı da kazı esnasında temele boşaldı. Bunun üzerine duvarın çökmemesi için çalışanlar, sözde güvenlik önlemi olarak tonlarca ağırlığındaki duvarın altına inşaat iskelesi demirlerini dikti. Olayı görenler hayretler içinde kalırken, ortaya çıkan manzara ise düşündürdü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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