Isıl işlem fırınları bulunan işletmelere yönelik denetim

Afyonkarahisar'da ısıl işlem fırınları bulunan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Denetim Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapıldı. Denetimlerin ardından yapılan yazılı açıklamada ise "İlimizde faaliyet gösteren Isıl İşlem Fırınlarında ISPM-15 standartları çerçevesinde gerekli denetimler yapılmaktadır. Uluslararası ticarette ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile birlikte zararlı organizmaların taşınması ve yayılmasının önlenmesi için bu malzemelerin ısıl işlem görmüş olması gerekmektedir. Bu çerçevede müdürlüğümüz tarafından ilimizde faaliyet gösteren ısıl işlem fırınları ilgili yönetmelik çerçevesinde denetlenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR