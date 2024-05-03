Afyonkarahisar'da İmam Hatip Okulları Arası Hafızlık Yarışması Ödül Töreni

Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen İmam Hatip Okulları arası "Genç Muhafızlar Hafızlık Bölge Yarışması" ödül töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da "Genç Muhafızlar Hafızlık Bölge Yarışması" ödül törenine katıldı. Yarışmaya katılan hafız öğrencileri ve onları yetiştiren hocalarını tebrik eden İl Müftüsü İmamoğlu, öğrencilere duasıyla başarılarının devamını diledi. Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR