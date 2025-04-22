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Afyonkarahisar'da Hacı Adaylarına Eğitim Seminerleri Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Hacı Adaylarına Eğitim Seminerleri Düzenlendi
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü, 2025 yılında hac ibadetini yerine getirecek adaylar için iki aşamalı eğitim seminerleri düzenleyerek, hacı adaylarına rehberlik sağlamayı amaçladı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü, kutsal topraklara gidecek hacı adayları için iki aşamalı eğitim seminerleri gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 2025 yılında hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlara yönelik "Hac Eğitim Seminerleri" düzenlendi. Mayıs ayında kutsal topraklara uğurlanacak hacı adaylarına rehberlik etmek amacıyla hazırlanan seminerlerin ilki Kamil Miras Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, ikincisi ise Uydukent Selçuklu Camii'nde yapıldı. Seminerlerin açılışında konuşan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, bu yıl kurada hac ibadeti için ismi çıkan adayları tebrik etti. Selçuklu Camii'ndeki seminerde hac ibadeti uygulamalı olarak anlatılırken, eğitimlerde İl Müftü Yardımcıları Mevlüt Şahiner, Sinan Cansever, Harun Küçük, Ayşegül Kurt ve Hac ve Umre Şube Müdürü Memetnuri Durdu da görev aldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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