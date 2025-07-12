Afyonkarahisar'da Gençlerle Yaz Neşesi Sohbetleri Başladı

Afyonkarahisar'da Gençlerle Yaz Neşesi Sohbetleri Başladı
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Afyonkarahisar Müftülüğü'nün düzenlediği 'Gençlerle Yaz Neşesi Sohbetleri' programı, gençlerin yoğun ilgisiyle başladı. Kur'an-ı Kerim dersi vaiz Nursima Çelik ve Din Hizmetleri Uzmanı Ümmühan Özer'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler, gençlere sosyal medya kullanımı ve Kur'an'ın günlük yaşantıdaki yeri hakkında önemli bilgiler sundu.

Afyonkarahisar Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "Gençlerle Yaz Neşesi Sohbetleri" programı, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nde gençlerin yoğun ilgisiyle başladı.

Lise ve üniversite çağındaki kız öğrencilere yönelik hazırlanan programın bu haftaki oturumunda, Kur'an-ı Kerim dersi vaiz Nursima Çelik tarafından verildi. Çelik, gençlerle Kur'an'ın rehberliği ve günlük yaşantıya yansımaları üzerine keyifli ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdi. Programda ayrıca Din Hizmetleri Uzmanı Ümmühan Özer, "Sosyal Medya Ahlakı" başlıklı sunumuyla gençlerle buluştu. Özer, sosyal medyanın bilinçli kullanımı, dijital mahremiyet ve İslam ahlakı üzerine önemli bilgiler aktardı. Etkinlik kapsamında Kuran Kursu Öğreticisi Hatice Gülşen rehberliğinde "Bal Mumu Etkinliği" de düzenlendi. Gençlerin el becerilerini geliştirmeye yönelik bu uygulamalı atölye, katılımcılara hem eğlenceli hem üretici anlar yaşattı.

Samimi bir atmosferde geçen programın, gençlerin manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sunması hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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