Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da fotoğraf severler işi uzmanından öğreniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da fotoğraf severler işi uzmanından öğreniyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Temel Fotoğrafçılık Kursu oldukça yoğun ilgi görüyor.

Teorik olarak öğrendiklerini sahada uygulama şansı da bulan kursiyerler, fotoğraf çekim teknikleri, pozlandırma, renklendirme gibi konularda donanım kazanıyor. Fotoğraf Eğitmeni Emrullah Akgün, kurslara yoğun ilgi olduğunu ve başvuru geldikçe yeni kurs açıldığını söyledi.

Eğitmen Akgün, kursiyerlerin bu kurs ile birlikte temel fotoğrafçılığa hakim olduklarını, Afyonkarahisar sokaklarında pratik yapma imkanı buldukların belirterek, "Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi koordinesinde Temel Fotoğrafçılık Kursları açıyoruz. Şu anda 6. Dönem Fotoğrafçılık Kursu'na devam ediyoruz. Fotoğraf kursumuzun uygulamalı kısmında arkadaşlarla birlikte Afyon'umuzun tarihi yerlerinden olan Çavuşbaş mevkiinde fotoğraf çekiyoruz. Gelen turistlerin aşırı bir ilgisi var. Afyonlu vatandaşların da kursumuza yoğun ilgisi var. Bizim kurslarımız Temel Fotoğrafçılık Kursları olarak geçiyor. Arkadaşlarımıza fotoğrafçılığın temel ekipmanlarını temel bilgilerini tanıtıyoruz. Bunun sonucunda da arkadaşlarımıza Halk Eğitim Merkezi onaylı katılım belgesi veriyoruz. Arkadaşlarımız kursun sonunda enstantane, diyafram, temel fotoğrafçılık bilgileri ve kompozisyon bilgileri öğreniyor" dedi.

"Fotoğraf inceliktir"

Kursiyerlerden Mustafa Oğuz da kursun kendilerine donanım kazandırdığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Fotoğrafa yaklaşık 2 yıl önce başladım. Doğa, manzara, konaklar gibi yerleri çekiyorum. Sonra Emrullah hocamızla beraber kursa başladık. Enstantane, diyafram, İSO ayarları, çekim açıları, kompozisyon gibi teknik bilgileri beraber öğrendik. Fotoğrafçılık bir sanattır, inceliktir, zevkli bir iştir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi Afyon Sanat Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kocaeli Kartepe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kocaeli Kartepe adayı İbrahim Ergin kimdir? DEM Parti Kocaeli Körfez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kocaeli Körfez adayı Seracettin Başboğa kimdir? DEM Parti Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kocaeli Karamürsel adayı Yılmaz Tunç kimdir? DEM Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Musabeyli adayı Fırat Can kimdir? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan adayı Erdem Çelebi kimdir? DEM Parti Kayseri Sarız Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Sarız adayı Erdem Çelebi kimdir? DEM Parti Kayseri Melikgazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Melikgazi adayı Hasan Ekici kimdir? DEM Parti Kayseri Kocasinan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Kocasinan adayı Yakup Kaya kimdir? DEM Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mersin Akdeniz adayı Hoşyar Sarıyıldız kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Sedat Uçar kimdir? İYİ Parti Bingöl Yedisu Belediye Başkan adayı Sedat Uçar kimdir? Muhammet Aydın kimdir? İYİ Parti Bingöl Yayladere Belediye Başkan adayı Muhammet Aydın kimdir? Ömer Faruk İnan kimdir? İYİ Parti Bingöl Solhan Belediye Başkan adayı Ömer Faruk İnan kimdir? Ömer Kızılboğa kimdir? İYİ Parti Bingöl Kiğı Belediye Başkan adayı Ömer Kızılboğa kimdir? Cihan Kolasayın kimdir? İYİ Parti Bingöl Karlıova Belediye Başkan adayı Cihan Kolasayın kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title