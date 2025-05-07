Afyonkarahisar'da Eğitimde Kalite Artışı İçin Toplantı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Kaymakam Önder Çengel'in başkanlığında Mayıs ayı eğitim toplantısı yapıldı.

İlçedeki ilgili kurum amirlerinin katılım sağladığı toplantıda; eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik projeler, öğrenci başarısının yükseltilmesi ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Kaymakam Çengel, eğitimin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Tüm kurumlarımızın ortak hedefi, çocuklarımızın nitelikli eğitim almasını sağlamak olmalıdır. Bu doğrultuda hep birlikte koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR