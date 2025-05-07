Afyonkarahisar'da Eğitimde Kalite Artışı İçin Toplantı
Sandıklı ilçesinde Kaymakam Önder Çengel liderliğinde eğitimde kalite artırma projeleri ve kurumlar arası iş birliği konularının ele alındığı Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Kaymakam Önder Çengel'in başkanlığında Mayıs ayı eğitim toplantısı yapıldı.
İlçedeki ilgili kurum amirlerinin katılım sağladığı toplantıda; eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik projeler, öğrenci başarısının yükseltilmesi ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Kaymakam Çengel, eğitimin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Tüm kurumlarımızın ortak hedefi, çocuklarımızın nitelikli eğitim almasını sağlamak olmalıdır. Bu doğrultuda hep birlikte koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel