Hindistan-Pakistan geriliminde ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Pakistan-Hindistan geriliminde vurulan yerlerden ilk görüntüler

Füzeyle vurulan yerlerden ilk görüntüler! Gün ağarınca ortaya çıktı
MEB harekete geçti! Zorunlu lise eğitiminde büyük değişim yaşanacak

Liselerde yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı, masada 3 model var
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti

Afyonkarahisar'da Eğitimde Kalite Artışı İçin Toplantı

Afyonkarahisar'da Eğitimde Kalite Artışı İçin Toplantı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sandıklı ilçesinde Kaymakam Önder Çengel liderliğinde eğitimde kalite artırma projeleri ve kurumlar arası iş birliği konularının ele alındığı Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Kaymakam Önder Çengel'in başkanlığında Mayıs ayı eğitim toplantısı yapıldı.

İlçedeki ilgili kurum amirlerinin katılım sağladığı toplantıda; eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik projeler, öğrenci başarısının yükseltilmesi ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Kaymakam Çengel, eğitimin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Tüm kurumlarımızın ortak hedefi, çocuklarımızın nitelikli eğitim almasını sağlamak olmalıdır. Bu doğrultuda hep birlikte koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

Yıllarca unutulmayacak maç! İşte Devler Ligi'nde finale çıkan takım
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
ABD'den Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı

Asya'yı karıştıran savaş! ABD'den 2 ülkeye kritik bir çağrı geldi
Katliam gibi kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi

Otoyolda ters yönde giden araç katliam yaptı! Görüntüler korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.