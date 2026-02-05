Haberler

Polis dolandırıcılığa karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı

Polis dolandırıcılığa karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, semt pazarlarında vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgiler veren broşürler dağıtarak bilinçlendirme çalışması yaptı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından vatandaşlar dağıtılan broşürler ile dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezindeki semt pazarlarında broşür dağıtıldı. Dağıtılan broşürler ile vatandaşlar dolandırıcılık, hırsızlık ve 112 Acil Çağrı Hattının etkin ve doğru kullanımı gibi konularda bilgilendirildi. - AFYONKARAHİSAR

